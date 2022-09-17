Каждый человек в мире в какой-то момент жизни принимает лекарства для профилактики или лечения заболеваний. Иногда, однако, в результате нарушения правил хранения, назначения, отпуска, введения лекарственных препаратов и слабого контроля за их применением здоровью пациентов наносится серьезный ущерб.

Небезопасные методы медикаментозного лечения и ошибки при использовании лекарственных средств входят в число ведущих причин нанесения предотвратимого вреда пациентам в медицинских учреждениях всего мира. Медикаментозные ошибки допускаются там, где системные недостатки в организации лекарственной терапии, а также человеческие факторы, такие как усталость, неудовлетворительные условия работы или нехватка персонала, влияют на процесс использования препаратов. Это может нанести серьезный вред пациенту, привести к инвалидности или даже смерти. Продолжающаяся пандемия COVID-19 значительно повысила риск таких ошибок и связанного с ними вреда. С учетом этого тема Всемирного дня безопасности пациентов 2022 г. была сформулирована как «Безопасное применение лекарственных препаратов», а его лозунг – как «Лекарства без вреда».

В ходе глобальной кампании будут вновь заявлены приоритеты глобальной задачи ВОЗ по обеспечению безопасности пациентов «Лекарства без вреда», выполнение которой было начато ВОЗ в 2017 г. Организаторы кампании призывают заинтересованные стороны в первоочередном порядке принимать упреждающие меры в ключевых ситуациях, в которых небезопасное применение лекарственных средств может нанести существенный ущерб пациентам. К ним относятся ситуации высокого риска, переход от оказания одного вида помощи к другому, полифармакотерапия (одновременный прием нескольких препаратов) и схожесть внешнего вида или наименований различных препаратов.

Всемирный день безопасности пациентов входит в число отмечаемых ВОЗ глобальных памятных дат, посвященных вопросам общественного здравоохранения. Он был учрежден в 2019 г. на основании принятой семьдесят второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции WHA72.6 «Глобальные действия по обеспечению безопасности пациентов». Его задачи заключаются в том, чтобы повысить осведомленность и активизировать участие общественности, углубить понимание проблемы во всем мире и укрепить глобальную солидарность и усилия государств-членов по обеспечению безопасности пациентов и снижению наносимого им вреда.

Задачи Всемирного дня безопасности пациентов:

1.ПОВЫСИТЬ осведомленность мирового сообщества о значительном бремени ущерба, обусловленного медикаментозными ошибками и небезопасными методами применения лекарственных препаратов, и ПРИЗВАТЬ к срочным действиям по повышению безопасности медикаментозной терапии.

2.ВОВЛЕЧЬ ключевые заинтересованные стороны и партнеров в усилия по предупреждению медикаментозных ошибок и снижению вреда, связанного с применением лекарственных препаратов.

3.РАСШИРИТЬ возможности пациентов и членов их семей для активного содействия безопасному использованию лекарственных препаратов.

4.ПРИДАТЬ массовый характер усилиям по выполнению глобальной задачи ВОЗ по обеспечению безопасности пациентов «Лекарства без вреда».