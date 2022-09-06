Сегодня 60-летний юбилей празднует директор РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Долич

Уроженец д. Обоз Любанского района Минской области начинал трудовой путь в 1981 году на Любанщине помощником бригадира полеводческой бригады. После службы в армии работал агроном по кормопроизводству, главным агрономом, председателем колхоза, начальником Хойницкого райсельхозпрода, 8 лет был первым заместителем директора КСУП «Урицкое». На протяжении последних 12 лет Николай Николаевич трудится заместителем директора по сельскому хозяйству РУП «Белоруснефть-Особино», обеспечивая продовольственную безопасность страны, а с апреля 2022 года возглавляет предприятие.

Интервью с настоящим профессионалом своего дела, тружеником, никогда не считающимся с личным временем, новатором и просто интересным собеседником читайте в субботнем номере «Авангарда».