Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира (International Day of Peace). Эту дату Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне.

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея провозгласила День мира и установила его празднование на третий вторник сентября, а спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Для большинства людей планеты Земля мир — это повседневная реальность. На наших улицах спокойно, наши дети ходят в школу. Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира может никем особенно и не замечаться. Однако, для слишком многих людей в современном мире этот дар — не более чем сказочная мечта.

Каждый год мероприятия ООН, посвященные дню, традиционно начинаются с церемонии у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке — сначала звучит обращение генсекретаря ООН, после которого он ударяет в колокол, затем, после минуты молчания, с обращением выступает председатель Совета безопасности ООН. Каждый год День мира посвящен определенной теме.

Так, в разные годы он проходил под девизами: «Права человека и поддержание мира», «Разоружение и нераспространение», «Молодежь за мир и развитие», «Мир и демократия: выскажи свое мнение», «Устойчивый мир ради устойчивого будущего», «Образование в духе мира», «Право народов на мир», «Цели в области устойчивого развития: составные элементы мира», «Вместе на благо мира: уважение, безопасность и достоинство для всех», «Право на мир: 70 лет Всеобщей декларации прав человека», «Борьба с изменением климата ради мира», «Формируем мир вместе» и др.

События последних лет — война, терроризм, военные расходы, глубокие противоречия, разделяющие народы и отдельных людей во всем мире, климатический кризис, вирусы, обусловили беспрецедентную актуальность Международного дня мира сегодня.

SPUTNIK