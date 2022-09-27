27 сентября в Историко-краеведческом музее в рамках республиканской информационной акции «Наркотики. Ответственность. Последствия» прошло мероприятие с участием работника УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница», врача-валеолога Петрушовой Анастасии Вячеславовны. Медицинский работник провела беседу с учащимися Средней школы №1 г. Буда-Кошелево о проблеме наркотизации общества, в частности несовершеннолетних, как о крайне негативном социальном явлении, которое затрагивает все стороны жизнедеятельности. Работниками ГУК «Историко-культурный центр Буда-Кошелевского района» была проведена лекция «О вреде наркотиков» с демонстрацией видеоролика и документального фильма «Расплата закладчика».