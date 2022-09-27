27 сентября на прямой линии «Гомельскай праўды» первый заместитель начальника Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения МОНАХОВ Кирилл Викторович.

Какие выплаты получают семьи, воспитывающие детей?

Что такое страховой стаж и чем он отличается от трудового?

Как повысить свой доход в пенсионном возрасте?

В чем выгода новой пенсионной программы – добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии, которая заработает с 1 октября?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – первый заместитель начальника Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения Монахов Кирилл Викторович.

Звоните во вторник, 27 сентября, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89. Присылайте также вопросы на адрес gp@gp.by c пометкой «Прямая линия».