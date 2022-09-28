На контроле – работа с обращениями граждан.

В рамках контроля за выполнением Директивы Президента Республики Беларусь «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» Комитет государственного контроля Гомельской области 28 сентября 2022 г. проведет «горячую телефонную линию»

с населением области на тему «Соблюдение в государственных органах и организациях Гомельской области требований законодательства при рассмотрении обращений граждан

и юридических лиц».

Во время «горячей телефонной линии» с 11.00

до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-69 можно сообщить информацию о нарушениях и недостатках, допускаемых государственными органами и организациями области при рассмотрении обращений.

Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования