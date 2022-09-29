29 сентября в Буда-Кошелевском районном исполнительном комитете (г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7) первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Гомельской области Андрей Сергеевич ПРИКОТА проведет с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» по номеру 7-75-78 и с 11.00 до 12.00 прием жителей района по вопросам, относящимся к компетенции Комитета (малый зал заседаний райисполкома, 2 этаж).

Предварительная запись на прием осуществляется по тел. 7-91-31, 7-50-00 и 8 (0232) 23-83-68 (г. Гомель).