30 сентября в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под названием «Световой день сокращается – опасность увеличивается!», направленный на пропаганду использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости среди пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта.

За 8 месяцев 2022 года на территории Гомельской области с участием пешеходов произошло 79 ДТП, в которых 16 человек погибли и 70 – травмированы. Из общего количества данных происшествий в темное время суток произошло 37 ДТП, в них погибли 10 человек и 30 – были травмированы. В 12 случаях пешеходы были не обозначены световозвращающими элементами.

С участием велосипедистов зарегистрировано 16 ДТП, в которых 4 человека погибли и 12 – получили травмы различной степени тяжести. Из них в темное время суток произошло 3 ДТП, в которых погибли 2 человека и 1 – был травмирован. В двух случаях со смертельным исходом велосипедисты находились на дороге без светоотражателей.

Проблема гибели и травматизма уязвимых участников дорожного движения на дорогах Гомельской области остается актуальной, особенно в осенне-зимний период на загородных неосвещенных или плохо освещенных дорогах вблизи населенных пунктов! В таких условиях водители зачастую просто не имеют объективной возможности вовремя заметить идущего по дороге человека.

Ежедневно сотрудниками ГАИ и другими службами с проезжей части изымается несколько сотен «лежащих» или неадекватно себя ведущих пешеходов. В большинстве случаев эти люди находятся в состоянии алкогольного опьянения и не способны контролировать своё поведение. Они запросто могут усесться или прилечь прямо последи дороги. К слову, на Гомельщине с начала текущего года правоохранителями изъято с проезжей части дороги более 32 тысяч граждан, более 6,5 тысяч – привлечено к административной ответственности за неиспользование световозвращающих элементов.

Несмотря на всю агитационно-профилактическую работу, проводимую сотрудниками Госавтоинспекции по использованию участниками дорожного движения светоотражающих элементов и жилетов повышенной видимости, граждане пренебрегают данной мерой безопасности, считая её не столь важной или необязательной, а на велосипедах, мопедах и гужевых повозках световые фары или фонари зачастую просто отсутствуют.

Однако, в соответствии с п. 17.1 Правил Дорожного движения при движении по краю проезжей части в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом, а в соответствии с п. 149 данных правил при движении в темное время суток или при недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди – фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет, аналогичные правила действуют в темное время суток и в отношении гужевых повозок в соответствии с п. 159 ПДД. К тому же, с 27.10.2022, согласно требованиям новых Правил дорожного движения, и велосипедист обязан использовать световозвращающие элементы.

Для чего же нужны светоотражатели?! Использование в темное время суток световозвращающих элементов, световых приборов в виде фар или фонарей позволяет водителю приближающегося транспортного средства вовремя заметить уязвимого участника дорожного движения, снизить скорость движения или просто его объехать.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Светоотражатель необходимо прикреплять так, чтобы он был виден со всех сторон. Световозвращающую повязку можно натянуть на рукав или закрепить на брюках, а подвеску пристегнуть булавкой к одежде так, чтобы она висела на высоте не ниже колена со стороны проезжей части. Лучше всего использовать сразу несколько фликеров! А чтобы добиться максимального эффекта (чтобы был заметен другим участникам дорожного движения), рекомендуется использовать жилет повышенной видимости со вставками из световозвращающего материала. В таком жилете и пешеход, и велосипедист отлично видны издалека и днем, и ночью. И помните, для водителя автомобиля, человек в тёмной одежде заметен на расстоянии 25-30 метров при ближнем свете фар. Одежда же со светящимися (отражающими) вставками позволяет заметить уязвимого участника дорожного движения на расстоянии 130-140 метров. При дальнем свете фар катафоты, бликующие фликеры «светятся» на расстоянии до 400 метров.

За неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Если уязвимый участник дорожного движения при этом находится в состоянии опьянения размер штрафа возрастает от 3 до 5 базовых величин.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ОСМОТРИТЕЛЬНЫМИ, ВНИМАТЕЛЬНЫМИ НА ДОРОГАХ И СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!