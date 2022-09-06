6 сентября в г.Жлобине стартовал республиканский общественно-политический марафон «17 граней единства», приуроченный ко Дню народного единства. 20 делегатов от Буда-Кошелёвской РОО «Белая Русь» приняли участие в диалоговой площадке.
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