На 7 сентября зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмолочены на площади 2 миллиона 141 тысяча гектаров — 99 процентов к плану. Осталось убрать 27 тысяч гектаров, из которых 25 тысяч — гречиха и просо. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.



Во всех категориях хозяйств намолочено более 9 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и рапса — на 1,5 миллиона больше, чем годом ранее.

Убрано 9 процентов картофеля. Урожайность — 336 центнеров с гектара против 288 – год назад. Хозяйства Гродненской и Минской областей начали уборку сахарной свеклы.

СБ