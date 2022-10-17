В Гомельской области кукурузу на зерно убрали с трети площадей. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

«Кукурузу на зерно в регионе убрали на площади 16,5 тыс. га, или 33% от плана. Намолочено 90 тыс. т зерна. Урожайность — 54,5 ц/га», — отметил Дмитрий Петрожицкий.

Что касается уборки кукурузы на силос, то эту работу провели на 184,5 тыс. га, или 75% площадей. В Буда-Кошелевском, Лоевском, Хойникском районах процент ниже.

«Озимые зерновые культуры посеяли на площади более 209 тыс. га. Это 75% от плана», — добавил руководитель облсельхозпрода. Практически завершили эту работу Мозырский и Наровлянский районы. Увеличить темпы следует аграриям Кормянского, Калинковичского, Буда-Кошелевского, Добрушского, Жлобинского районов.

«По севу — остается эта неделя. Качественно организуйте работу. Нельзя упустить момент», — обратил внимание руководителей районов и всех ответственных председатель облисполкома Иван Крупко.