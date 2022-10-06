Важнейшая задача семьи и школы — научить ребенка ответственно относиться к себе и окружающим людям, уметь предвидеть и распознавать опасности, соблюдать несложные правила личной безопасности, выработать модели поведения в экстремальных ситуациях.

В условиях современной цивилизации вопросы безопасности жизнедеятельности крайне обострились и приобрели характерные черты проблемы выживания. К сожалению, современного человека постоянно подстерегают различные опасности.

Ученые подразделяют опасности на три группы: природные, техногенные и социальные.

К природным опасностям относятся: пониженная или повышенная температура воздуха, атмосферные осадки, солнечная радиация, стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, ураганы, лесные пожары и т. д.).

Техногенные опасности могут проявляться в форме аварий технических систем, пожаров, взрывов и т. д.

Человек тоже может создать социальную опасность своими действиями или бездействием. К опасностям, создаваемым людьми, можно отнести: войны, терроризм, социально-политические конфликты, преступления, наркоманию, алкоголизм и пр.

Рядом с человеком находятся потенциальные, т. е. возможные опасности. Чтобы они не превратились в действительные, надо не только хорошо знать, но и своевременно устранять причины, при которых возможная опасность может превратиться в реальную.

Очень часто взрослые не придают значения скрытой опасности, проявляя при этом непростительную беспечность, которая впоследствии может стоить жизни и здоровья им, их детям, окружающим людям.

Окружающее человека пространство можно разделить на открытое (река, улица, поле и т. д.) и замкнутое (лифт, подвал, закрытая комната и т. д.). В открытом пространстве ребенок может обратиться за помощью, попытаться самому выйти из ситуации или предпринять действия для спасения. В замкнутом пространстве у ребенка остается два вида поведения: звать на помощь или самому предпринимать меры по спасению.

Обращение за помощью — первый вариант поведения ребенка в экстремальной ситуации. Дети должны понять и запомнить, к кому они могут обратиться в чрезвычайной ситуации. Конечно, в большинстве случаев это будет взрослый. Родителям необходимо отрабатывать с детьми модели поведения в различных критических ситуациях. Второй вариант поведения — постараться избежать продолжения опасной ситуации: встретил незнакомого человека в подъезде — выйди из подъезда или ни в коем случае не заходи с ним в лифт и пр.

На видном месте в квартире должны быть также рабочие телефоны родителей, соседей, родственников, т. е. людей, к которым ребенок может обратиться в случае чрезвычайной ситуации.

Объясните ребенку, кому он имеет право открыть дверь, если он находится дома один. Как себя вести, если в дверь звонит незнакомый человек; где в квартире перекрывается вода, если авария водопровода произойдёт в квартире; где выключается газ, электричество. Эти и другие элементарные правила безопасности должен знать ребенок.

Безопасность ребенка во время пребывания в школе

Не смотря на то, что администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учеников, правила и контроль в школах ужесточаются, а правила безопасности школьники изучают на уроках ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), дети все равно попадают в неприятные ситуации, таящие в себе опасность. Обязательно рассказывайте детям о правилах безопасного поведения в школе, это поможет избежать множества проблем. А начать стоит с устава школы, где обязательно сказано, что по лестницам следует перемещаться аккуратно, не стоит выходить за пределы школьного здания без необходимости, сидеть на подоконниках и открывать окна без разрешения учителя, конечно, не бегать по коридорам, не разливать и не разбрасывать остатки еды, так как из-за этого кто-то может упасть, нельзя курить, нецензурно ругаться и употреблять спиртные напитки. Также следует объяснить ребенку, что не стоит носить дорогие украшения в школу, оставлять ценные вещи в раздевалке, на парте, на подоконниках — это избавит от неприятностей, например, воровства. Скажите ребенку, что личные вещи нужно всегда держать при себе. В случае кражи нужно рассказать обо всем учителю или администрации.

Никогда не исключайте случая, когда в школу может зайти посторонний взрослый человек. Ребенку следует избегать темных углов в школе, подвалов, подсобок и чердаков. И в случае, если, зайдя в туалет, ученик обнаружил там незнакомого взрослого человека, следует немедленно выйти.

Объясните ребенку, что не стоит решать конфликты с одноклассниками кулаками, лучше это сделать мирным путем, просто поговорив, это намного эффективнее. И тем более не стоит ввязываться в чужие драки, лучше сообщить о происходящем учителю, чтобы прекратить конфликт. Также объясните, что не стоит дружить с «плохими» школьниками — те, кто носит с собой ножи, зажигалки и опасные вещества. Ребенку нужно сообщить о таких ребятах родителям и не в коем случае не пробовать опасные вещества, даже если ребята предложили их просто попробовать бесплатно.

Перед пропастью вовлечения в употребление наркотиков ребенка отходят на второй план многие другие педагогические заботы. Даже самая счастливая и благоприятная школьная семья не может существовать в отрыве от социальной действительности, для которой распространение наркотиков в среде молодежи все более и более становится нормой. Детей нельзя оградить от наркотиков, но научить их сознательно отказаться от него можно и нужно.

Мы привыкли считать, что наркотики в нашей жизни – это удел неблагополучной семьи. Ведь как думают родители: «С моим ребенком этого не случится, у нас всего хватает: еды, одежды, развлечений. Это может произойти с кем угодно, только не с моим ребенком, в этом я уверен, я его хорошо знаю». К сожалению, они нередко ошибаются. Насторожитесь, если подросток слишком поздно ложиться спать и все дольше залеживается в постели утром, если падает интерес к учебе или привычным увлечениям и хобби, снижается успеваемость, если появились прогулы школьных занятий. Он завел новых друзей не совсем обычного вида и поведения. Если подросток выпрашивает у матери или отца деньги во все возрастающих количествах, а тем более, если дома начали пропадать деньги или ценные вещи, — это очень тревожный признак!