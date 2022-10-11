Беларусь изучает возможность инвестирования в производство хлопка в Таджикистане. Об этом рассказала журналистам председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина на полях Таджикско-белорусского бизнес-форума в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Лугина отметила, что на бизнес-форум прибыли в том числе руководители Оршанского льнокомбината и Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения. Они ведут переговоры о возможном импорте хлопковой пряжи и волокна.

«В мире данный вид сырья в части экспортных поставок в каждой стране с каждым годом уменьшается и объемы падают», — пояснила руководитель концерна.

Непосредственное участие в самой переработке хлопка в стране, где возделывается это волокно, — один из способов снизить себестоимость конечной продукции. Беларусь изучает возможность сотрудничества с Таджикистаном в этом направлении. «Эта тема тоже затрагивалась: насколько сегодня экономически мы можем взаимодействовать по кооперации именно на территории Таджикистана, по переработке хлопка в пряжу. Кто имеет такие предприятия из европейских и не только производителей, переработчиков хлопка в пряжу на землях в странах Средней Азии, тот выигрывает в цене 8-10% однозначно. Пока изучаем условия. Каждый рынок предлагает свои условия вхождения. Чтобы проработать целесообразность вхождения в ту или иную страну, необходимо время. Но мы этим тоже занимаемся», — подчеркнула Татьяна Лугина.

Хлопковую пряжу Беларусь также закупает в Казахстане, Узбекистане, Турции. Но в Таджикистане в последние годы цена наиболее приемлема для белорусских производителей.

Не только хлопок можно назвать главным интересом в сотрудничестве по линии легкой промышленности, отметила Татьяна Лугина. В этом году белорусское предприятие «Моготекс» впервые поставило в Таджикистан свою продукцию. На экспорт пошли технические ткани, сумма сделок составила $250 тыс. Могилевчане договорились о поставках в Таджикистан и на 2023 год. По предварительной информации, «Моготекс» поставит технических тканей на $300 тыс.

Будет представлен на рынке Таджикистана и холдинг «Витебские ковры». Вместе с партнерами они создают здесь совместное производство. Данный вид продукции пользуется особой популярностью в Таджикистане.

Как рассказали в Белорусской торгово-промышленной палате, на бизнес-форум в Душанбе прилетели представители 73 белорусских предприятий, почти полсотни из них представили свою продукцию на выставке Made in Belarus. «Представлены практически все сектора экономики: машиностроение, металлургия, продукты питания, деревообработка, легкая промышленность», — отметил председатель БелТПП Михаил Мятликов.

Общая сумма заключенных на бизнес-форуме контрактов составила около $46 млн. Кроме того, еще на $2 млн были закреплены договоренности во время онлайн-переговоров.