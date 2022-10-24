Если, конечно, небо прояснится — по стране прогнозируется переменная облачность.

Как сообщает источник Astrobel.ru, 25 октября на территории Беларуси можно будет наблюдать частичное солнечное затмение — диск Солнца закроется более чем наполовину.

В Гомеле фаза затмения будет продолжительнее, чем, например, в Минске или Бресте. Гомельчанам смотреть на небо можно завтра после полудня, точное время начала затмения — 12.21.

Но смотреть только вооруженным глазом, то есть, во избежание ожогов сетчатки наблюдатели одного из самых впечатляющих астрономических зрелищ должны запастись как минимум солнцезащитными очками.

Брестчане увидят затмение в 12.15, жители столицы — в 12.17. Если не помешают облака, белорусы смогут увидеть закрытие видимого диска звезды на 60%. В небе над Гомелем явление будет длиться 2 часа 27 минут и завершится в 14.48, а максимального пика достигнет в 13.35.

Интересно, что следующее солнечное затмение в Беларуси можно будет увидеть только в марте 2025 года.

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