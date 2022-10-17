«Белпочта» проведет акцию ко Дню отца. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В преддверии Дня отца, 18 октября, в некоторых отделениях почтовой связи страны пройдет акция. В этот день клиенты могут приобрести почтовые карточки, подписать их в адрес своих родных и друзей, после чего бесплатно отправить по всей Беларуси. Со списком таких отделений можно ознакомиться на официальном сайте «Белпочты».

День отца в Беларуси отмечают 21 октября. Эта дата была выбрана для празднования в связи с тем, что в нашей стране сложилась многолетняя традиция отмечать 14 октября День матери. Теперь появится возможность с 14 по 21 октября проводить родительскую неделю.