С приходом каникул у школьников появляется много свободного времени, а для взрослых наступает наиболее ответственный период. Чтобы исключить возможные риски, родители должны обучить своих детей правилам пожарной безопасности.

Главное – научить

Одной из причин возникновения пожаров, как правило, является детская шалость с огнем. В своих играх дети нередко копируют поведение взрослых, зачастую не зная, к чему это может привести, не готовы и правильно действовать в экстренной ситуации. Этому их должны научить родители.

Прежде всего выучите с ребенком телефоны службы спасения 101 и 112, расскажите ему о правилах поведения в случае обнаружения запаха дыма или возгорания. Учите детей правилам пожарной безопасности, показывая, например, познавательные мультфильмы и ролики, приводя примеры из сказок. Старайтесь объяснить им, к каким последствиям может привести то или иное действие.

А самое главное, на что обращают внимание спасатели, будьте сами примером для своих детей.

История 1

В октябре этого года в Верхнедвинском районе во время пожара погибла 15-летняя девочка. По предварительной информации, подросток был дома один. Примерно в пять часов утра несовершеннолетняя отправила другу сообщение о том, что готовит пищу. Далее она уснула, оставив работающую плиту, в результате чего произошло возгорание.

Лучше предупредить, чем…

Одной из распространенных причин гибели и травматизма детей становятся, как показывает практика, «эксперименты» с зажигалками и спичками. К сожалению, родители, нередко оставляя их на видном для ребенка месте, чем провоцируют его на опасные игры, забывают о том, что у детей нет опыта, дающего понимание опасности своих действий. Цена такой беспечности – тяжелые ожоги пламенем.

История 2

В августе нынешнего года случился пожар в одном из частных гаражей в Могилеве, где находились двое ребят 2007 г.р. В канистре воспламенилось топливо, что, по предварительным данным, вызвало курение. Одному из подростков удалось выбраться, с ожогами он был доставлен в больницу, а второй, к сожалению, погиб.

История 3

Следующий инцидент случился в аг. Красное Гомельского района в начале сентября. Мальчик 2012 г.р., находясь с друзьями во дворе многоквартирного дома, споткнулся и упал на горячие угли от костра. В итоге ребенок получил термический ожог правого предплечья и кисти.

Спасатели напоминают

Чаще всего несчастные случаи происходят с оставленными без присмотра детьми. Поэтому, уважаемые родители, во избежание трагедии контролируйте, чем ваши дети занимаются в свободное время, рассказывайте им об опасности игры с огнем и не разрешайте самостоятельно пользоваться газовыми приборами и топкой печи, а спички и зажигалки храните в недоступных для них местах.

Беседуйте с детьми и на предмет, как правильно действовать в случае пожара и при каких обстоятельствах нужно вызывать на помощь спасателей. Важно учитывать возрастные особенности – именно они определяют поведение ребенка-школьника и объясняют, почему он может попасть в экстремальную ситуацию и не суметь в ней сориентироваться.

Нельзя оставлять детей с риском наедине, а научить их быть осторожными можно и нужно. И никто не сделает это лучше вас.

Елена БЕЛКО