Такой вопрос «Авангард» задал ребятам старшей группы детских яслей-сада «Светлячок» райцентра.

Лера ДЕНИСОВА,

5 лет:

– Осенью опадают листочки, часто идут дожди, все мерзнет и засыхает. Как только она наступает, сразу хочу сделать какую-нибудь осеннюю поделку в садике. Мне больше нравится осень, чем лето, потому что в это время года можно подышать свежим воздухом и собрать красивый букет.

Сева РЕЕНТОВ,

5 лет:

– Осень – это пора, когда листья желтеют и дождь идет, потому что становится холодно и дует сильный ветер. Можно сделать картинку или какую-то красивую поделку из соломки, пластилина или листьев. А еще я люблю ходить осенью к кому-нибудь в гости.

Лиза КОБРУСЕВА,

6 лет:

– Я люблю осень за то, что она золотая. Когда наступает эта пора, я сразу хочу собрать букетик для мамы, чтобы она поставила его в вазу. Но лето мне нравится больше, ведь можно купаться, ходить в майках и шортах.

Егор ГЕРАСИМОВ,

6 лет:

– В это время года я катаюсь на велосипеде с друзьями по своей деревне Потаповке. Мне нравится осень, потому что можно кататься под дождиком вместе с зонтом.

Алина ЮРИНСКАЯ

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