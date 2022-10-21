С 12 по 14 октября в Гомельском областном центре олимпийского резерва по легкой атлетике проходил 3-й этап республиканского спортивно-массового мероприятия среди детей и подростков по легкой атлетике. В копилку района добавилась еще одна победа.

Участие в областном этапе приняли 10 учащихся 5-6 классов из школ райцентра, а также Коммунаровской, Уваровичской и Гусевицкой. Ребята состязались в беге на 60, 500 и 800 м, прыжках в длину, метании мяча, многоборье. Соревноваться пришлось с девочками и мальчиками из 25 районов области. Команда Будакошелевщины взяла первенство в своей категории. Теперь юные спортсмены проходят отбор на республиканский этап соревнований.

Помимо победы в командном зачете, ребята привезли с областной «Школиады» и индивидуальные награды. Так, Арина Костницкая из первой школы заняла второе место в беге на 500 м, Даниил Анисковец стал третьим в беге на 60 м. Валерия Папинова из Гусевицы была лучшей в беге на 60 м, а Виктор Мельниченко занял второе место в беге на 800 м.

– Конкуренция на областных этапах соревнований всегда очень серьезная, эти состязания не стали исключением. Именно в легкой атлетике мы можем похвастаться высокими результатами. В этом году мы стали двукратными победителями «Школиады», – отмечает учитель физической культуры и здоровья гимназии Буда-Кошелева и по совместительству тренер районной команды на соревнованиях Ильяс Ацаев. – Нас уже предупредили, что Артем Синчиков из Коммунара поедет безоговорочно. Он показал блестящий результат на соревнованиях, завоевав первое место в многоборье. Ребята с радостью вызываются участвовать в таких спортивных мероприятиях, ведь это отличный шанс показать себя и проверить свой уровень.

Алина ЮРИНСКАЯ

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