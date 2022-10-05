Буда-Кошелевских сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником

Сегодня слова благодарности за отличную службу звучали в адрес сотрудников уголовного розыска РОВД. И повод для этого – самый подходящий. 5 октября в Республике Беларусь отмечают День образования подразделений уголовного розыска.

Начальник РОВД Виталий Подзерун поздравил коллектив и отметил: «По итогам работы уголовный розыск райотдела два года подряд был признан лучшим в республике. Наши оперативники на передовых позициях и в текущем году. Уверен, что хорошая традиция будет продолжаться и впредь: как по показателям, так и по взаимодействию с другими службами. В этом заслуга начальника уголовного розыска Александра Лисейчикова и всего подразделения. Коллектив молодой, но четко знает, как выполнять поставленные задачи». Виталий Юрьевич пожелал всем действующим сотрудникам уголовного розыска и всем, кто работал здесь ранее, членам их семей крепкого здоровья и благополучия.

К поздравлениям присоединились прокурор района Андрей Комаров, начальник районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Андрей Моисейков и начальник Буда-Кошелевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Геннадий Жилицкий.