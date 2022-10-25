Сегодня в на базе Белагропромбанка в Буда-Кошелеве члены Президиума Совета обсудили ряд актуальных на ближайший месяц вопросов и подвели итоги конкурса на лучшую профсоюзную организацию.

Председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева рассказала присутствующим о результатах работы с обращениями граждан за 3 квартал, организации и эффективности работы общественных инспекторов и наличии мер стимулирования работников в коллективных договорах.

Помимо основных тем заседания, Татьяна Ивановна затронула тему вынесенного на обсуждение законопроекта о Всебелорусском народном собрании.

По результатам конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию, места распределились следующим образом. 3 место жюри присудили Буда-Кошелевскому участку почтовой связи РУП «Белпочта», 2 место заняло КМУП «Буда-Кошелевский ПМС», а победу завоевала Коммунаровская СШ.

Алина ЮРИНСКАЯ

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