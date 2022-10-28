Александра БОРОДИЧ, социальный педагог Бушевской СШ:

– Я веду школьный аккаунт в соцсети Инстаграм с 572 подписчиками: публикую новости о жизни нашего учреждения образования. На личной странице – 294 подписчика. Веду ее уже не так активно, стараюсь делиться с друзьями приятными моментами, фотографиями своего домашнего питомца. Помимо Инстаграма, использую Телеграм, чтобы следить за новостями. К слову, именно благодаря социальной сети познакомилась с молодым человеком. Он заметил меня на улице, но подойти не решился, а вот в соцсеть написал. Так и началась наша история.

Виталий ПАНТЕЛЕЕНКО, председатель Уваровичского сельисполкома:

– Я есть в Инстаграме, во ВКонтакте, а также в Телеграме и Вайбере. В первой социальной сети у меня в подписчиках только близкие друзья. Больше всего нравится функция «близкие друзья», позволяющая выбрать круг лиц, который увидит сториз. В принципе, предпочитаю эту соцсеть: в ней можно и новости почитать, и фотографии посмотреть. За повесткой дня слежу во ВКонтакте, там же проверяю курс валют.

Марина НОВИКОВА, заведующая Узовским ГДС:

– Наш детский сад ведет свой Инстаграм, а я являюсь его администратором. Радостно видеть, что родителям нравится эта инициатива: лайкают наши посты, смотрят фото и знают, чем занимаются их дети на протяжении дня. Если говорить о личной странице в Инстаграме, то уже год, как ее не веду, но на ней сохранилось более 600 подписчиков.

Алина ЮРИНСКАЯ, фото автора