В пятничный вечер в фойе Уваровичского городского Дома культуры было многолюдно. На вечере-кафе «В кругу семьи», прошедшем в рамках Недели родительской любви, были как многодетные и молодые семьи, так и семьи-юбиляры.

Как водится, не обошлось без гостей. На заседании клуба присутствовали заведующий архивом органов, регистрирующих акты гражданского состояния, главного управления юстиции Гомельского облисполкома Ольга Климкова, лидеры районных общественных объединений, начальник отдела загс райисполкома Ирина Левкович.

Участники мероприятия рассказали о своем рецепте счастливой семейной жизни, для них была подготовлена насыщенная развлекательная программа. Семьям предстояло проявить себя в различных конкурсах, где они продемонстрировали сплоченность и единство. С особым интересом молодые семьи слушали жизненные истории семей-юбиляров, которые не один десяток лет идут по жизни вместе. Их житейская мудрость и опыт по-настоящему бесценны.

Атмосфера мероприятия получилась действительно теплой и по-домашнему уютной, ведь семейные пары вместе с веселой детворой не понаслышке знают, как в семье важны гармония и взаимопонимание. Как показала встреча, семья – это единое целое, где все делается сообща. Вместе они умеют веселиться и отдыхать, делить все радости и невзгоды, в каждой из них царят любовь и счастье.

А вот что говорят о мероприятии сами участники.

Александр и Галина БОРИСЕНКО:

– Прекрасно, что есть такая добрая традиция семьям со стажем и еще совсем молодым собираться вместе. Заседание клуба молодой семьи – отличная возможность пообщаться, весело провести время. Все это только идет на пользу укрепления имиджа семьи.

В этом году нашему семейному союзу исполнилось 30 лет. Как и в любой семье у нас сложились свои традиции и устои. Есть и свой секрет семейного счастья, который заключается в умении говорить, договариваться, слушать и слышать друг друга. Кроме того, все вопросы у нас принято решать на семейном совете, участие в котором обязательно принимают и дети. Учитывая мнение каждого, мы приходим к единому решению, которое устраивает всех. Только так, на наш взгляд, можно достичь гармонии и взаимопонимания.

Дмитрий и Виктория ГУРСКИЕ:

– Мероприятие оставило самые приятные впечатления, а эмоции переполняют. Здорово, что нам посчастливилось принять в нем участие. Надеюсь, что нас пригласят на заседание клуба молодой семьи еще не раз, и через много лет мы уже в статусе семьи-юбиляра будем делиться с молодежью своим секретом счастливой семейной жизни. А пока набираемся опыта.

Вместе мы уже 8 лет, 27 ноября нашей семье официально исполнится 3 года. Главным своим достижением считаем сыночка Тимофея. А совместная жизнь, уверены, невозможна без любви и уважения друг к другу.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора