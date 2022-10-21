В рамках Недели родительской любви, которая проходит в Беларуси с 14 по 21 октября, в Уваровичском городском Доме культуры прошел вечер-кафе «В кругу семьи».

Участие в мероприятии приняли 14 многодетных и молодых семей, а также семей-юбиляров из горпоселка.

Гостями праздника стали заведующий архивом органов, регистрирующих акты гражданского состояния, главного управления юстиции Гомельского облисполкома Ольга Климова, председатели районных общественных организаций, начальник отдела ЗАГС райисполкома Ирина Левкович.

О своем рецепте счастливой семейной жизни рассказали участники мероприятия. Для них была подготовлена насыщенная развлекательная программа. Семьям предстояло проявить себя в различных конкурсах, где они продемонстрировали сплочённость и единство.

Встреча показала, что семья — это единое целое, где все делается сообща. Вместе они умеют веселиться и отдыхать, делить все радости и невзгоды, в каждой из них царит любовь и взаимопонимание.

Хочется, чтобы в домах участников встречи и впредь горел семейный очаг, согревая и оберегая всех от мала до велика.

Фоторепортаж с места событий.