Если и остались в мире чисто мужские профессии, то водители лесовозов точно из их категории, во всяком случае пока. А все потому, что это действительно работа с мужским характером. В преддверии Дня автомобилиста и дорожника рассказываем о настоящих асах, отдавших профессии несколько десятков лет жизни.

Водителю лесовоза приходится совмещать управление сверхмощной машиной и гидроманипулятором, самостоятельно производя погрузку-выгрузку древесины. Это требует от человека сноровки и профессиональной интуиции, а также быстрой реакции, решительности, уверенности и эмоциональной устойчивости. Ведь ездить приходится не только по автотрассам, но и по лесным дорогам, где в два счета можно потерять равновесие. Что же касается самой работы оператора, то тут, помимо глазомера, нужна и внимательность, потому что перемещаемый груз крайне опасен для людей и техники, работающих рядом. Да и проводить погрузочные работы приходится под открытым небом и при любой погоде. Одним словом, лес возить не каждый может.

Сегодня в Буда-Кошелевском опытном лесхозе трудятся порядка двух десятков специалистов «двойного назначения», шесть из них накануне профессионального праздника были удостоены нагрудного знака «За работу без аварий». К праздничной дате, по традиции, Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь наградило лучших представителей профессии за работу без дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения. Нагрудный знак «За работу без аварий» имеет две степени и вручается: за безаварийный стаж работы водителем не менее 5 лет – II степени; не менее 8 лет – I степени. Так, почетной награды I степени удостоены: водитель автомобиля Буда-Кошелевского ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Владимир Щирцов и водитель Чеботовичского лесничества Виктор Дежкунов. В числе награжденных нагрудным знаком «За работу без аварий» II степени: водитель Викторинского лесничества Сергей Ильев, водитель Чернянского опытно-производственного лесничества Михаил Колесник, водитель Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества Валентин Царикевич и водитель Наспенского лесничества Александр Кукса.

А вот водители лесовозов Анатолий Гаев и Василий Аксенчиков впервые встретят свой профессиональный праздник – День автомобилиста и дорожника – в новом статусе. В понедельник, 24 октября, их с почестями проводили на заслуженный отдых. Несколько десятилетий они задавали тон в работе лесозаготовительной техники, демонстрируя высокую производительность труда и быстрые темпы ремонта. Именно на них равнялись водители. И хотя хороших работников в лесхозе много, о чем свидетельствуют экономические показатели предприятия, Анатолий Иванович и Василий Викторович – лучшие.

Дорога длиной в 40 лет

Водитель первого класса Анатолий Гаев 40 лет провел за рулем. Воспитал сына Александра, который тоже выбрал профессию водителя, и ему же, уходя на заслуженный отдых, передал ключи от своей машины.

К слову, состояние автомобиля, которым управлял Анатолий Иванович, всегда было идеальным. А все потому, что в свободное от поездок время он не сидел без дела в гараже, а занимался ремонтом машины, подготовкой к рейсам. Для начинающих водителей он всегда был опытным наставником и добрым советчиком, для коллег – хорошим товарищем, а для руководства – надежным и добросовестным работником. Если случалось обращаться к нему с любой просьбой, вопросом, всегда, если это в его силах, помогал.

За все эти качества он и снискал уважение в коллективе. Никто и никогда не смог упрекнуть его в нерасторопности или безответственности. Только за 5 последних лет Анатолий Иванович перевез в целом 200 тысяч кубических метров древесины, а это 5 тысяч железнодорожных вагонов или порядка 1 тысячи составов.

Слесарь, лесоруб, водитель лесовоза

Общий стаж Василия Аксенчикова насчитывает 42 года. До того, как попасть в отрасль лесного хозяйства, он успел поработать в родном колхозе, что в Добрушском районе, и отдать интернациональный долг в Афганистане. В Буда-Кошелевский лесхоз он пришел молодым 24-летним парнем, аккурат на свой день рождения, чтобы спустя 32 года, но уже в день 63-летия, уйти на пенсию. За это время он работал и на пилораме, и в деревоперерабатывающем цеху, где делали зубочистки, и лесорубом. Пока в 2004 году не пересел за руль лесовоза, успел освоить практически все виды техники, которые были в лесхозе. Для него не существовало непроходимых мест: в лесхозе до сих пор вспоминают, как Василий Викторович лихо перескакивал ухабы, преодолевал бездорожье на стареньком «батоне» – легендарном полноприводном УАЗ-452.

По самым скромным подсчетам, как рассказал главный механик Владимир Князев, за 42 года Василий Аксенчиков прошел около 1 миллиона километров – это порядка 25 раз вокруг экватора или 2 раза до Луны и обратно. На его счету около 80 полных железнодорожных составов древесины, которые были погружены и перевезены.

Вручая виновникам торжества Почетные грамоты Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения, директор лесхоза Сергей Лозко поблагодарил Анатолия Гаева и Василия Аксенчикова за добросовестный труд, профессионализм, верность и преданность коллективу. «Вы никогда не боялись трудностей. Вы не оставили предприятие в тяжелые времена развала Советского Союза, когда не было ни запчастей, ни горючего. Это дорогого стоит. Вы были и остаетесь примером добросовестного отношения к делу для нас. Поэтому большое спасибо за труд, который не остался незамеченным, потому что вы не просто работали, а вкладывали часть себя», – отметил Сергей Николаевич.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото автора

УНП 400054225