Президент Украины Владимир Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине. Об этом сообщают РИА Новости.

Украинский лидер указал, что воздушная тревога не утихает по всей территории Украины. «К сожалению, есть погибшие и раненые», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинские СМИ пишут, что прогремели взрывы в Киеве, Львове, Харькове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком. По всей стране отключается электроэнергия и интернет.

Как сообщают РИА Новости, взрывы в украинской столице подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, взрывы прогремели в Шевченковском районе в центре Киева. На место происшествия направлены спецслужбы.

«В Киеве были слышны четыре взрыва. Также сообщают о работе ПВО в Киевской области. После взрывов в городе заметили дым», — информирует агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«Жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева», — информирует издание «Страна».

Одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где находится офис Службы безопасности Украины, написал в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Украинские СМИ также сообщают, что некоторые районы Львова и Тернополя остались без света после ракетных ударов.

Взрывы раздаются в Харькове, в городе у многих пропал свет.

Украинская «Телевизионная служба новостей» (ТСН) информирует, что удары продолжаются. Кроме того, поступают сообщения о взрывах в Киевской и Житомирской областях, Днепропетровске, Хмельницком.

БЕЛТА