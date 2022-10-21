С таким вопросом на прием к члену Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимиру Котовичу обратилась председатель молодежного совета при районном Совете депутатов Татьяна Бодрунова.

Как отметила заявительница, в нашем районе многое делается для молодежи и подрастающего поколения. Хотелось, чтобы и физическому здоровью уделялось должное внимание. Для этих целей не хватает только своего физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, куда бы мог приходить каждый желающий со всего района.

Выслушав молодежного лидера, сенатор разъяснил, что на строительство современного комплекса необходимы значительные финансовые вложения. Данный вопрос должен рассматриваться как на районном уровне, так и на уровне области. Пока же такой возможности нет, можно проработать варианты подвоза детей в Жлобин и Чечерск, где сегодня такие комплексы функционируют.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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