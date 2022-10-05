В совещании приняли участие начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Артем Гришай, главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Елена Короткевич, доцент кафедры хранения и переработки растительного сырья Гродненского аграрного университета Елена Минина, специалисты кадровой службы, идеологи сельхозпредприятий района.

Елена Минина рассказала о правилах и особенностях приема в Гродненский аграрный университет, в том числе и на заочную форму обучения.

О том, что вопрос профориентации актуален и важен сегодня для любого предприятия, особенно для сельскохозяйственной отрасли, акцентировал внимание всех присутствующих Артем Гришай. Артем Сергеевич отметил, что по итогам областного совещания глава региона Иван Крупко поставил задачу перед кадровой службой всех сельхозпредприятий: позаботиться о том, чтобы на предприятия пришли молодые специалисты и просчитать потребность в них на ближайшие 3 года. Кадровики должны повернуться лицом к учреждениям образования, пойти в школы и проговорить по каждому потенциальному студенту сельскохозяйственного ВУЗа.

Кадровые вопросы, особенно в сельскохозяйственной отрасли, находятся под пристальным вниманием председателя райисполкома Анатолия Гапоника. На сегодняшний день в районе полностью укомплектован штат руководителей сельхозпредприятий. Наблюдается небольшой дефицит кадров специалистов зоотехнического и ветеринарного профилей. Но, вместе с тем, при поддержке главы района ведется целенаправленная и поступательная работа в данном направлении, принимаются действенные меры по закреплению кадров на селе.

В ходе совещания детально с каждым предприятием обсудили и ситуацию с заключением целевых договоров, поступлению специалистов на заочное обучение. Не остался без внимания вопрос жилищных условий для молодых специалистов, пришедших на свои первые рабочие места в этом году.

Артем Гришай обратил внимание участников семинара на важность и перспективность областного проекта «Школа молодого руководителя». В завершение мероприятия было отмечено, что профориентационная работа, в конечном итоге, должна быть нацелена на конкретный результат.