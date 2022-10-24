В Министерстве труда и социальной защиты рассказали БЕЛТА, как белорусы будут работать в ноябре.

В первый понедельник ноября, 7-го числа, будет отмечаться День Октябрьской революции. Поэтому выходными днями будут 5, 6 и 7 ноября.

В Минтруда напомнили, что расчетная норма рабочего времени для пятидневной и шестидневной рабочей недели 2022 года установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю) постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 октября 2021 года №70.

Для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье расчетная норма составит 168 часов, для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 167 часов.

БелТА