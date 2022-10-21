В последнее время вопросы об установлении отцовства все чаще волнуют граждан. Нередко это связано с тем, что юридическое оформление заключения брака многие игнорируют, считая его простой формальностью. Обо всех нюансах данной юридической процедуры в нашем интервью с начальником отдела загс райисполкома Ириной Левкович.

– Ирина Владимировна, насколько сегодня актуален вопрос установления отцовства?



– В связи с распространенностью в обществе «гражданских браков», когда родители не оформляют свои отношения надлежащим образом, вопрос установления происхождения детей от определенного отца, а следовательно, возникновение взаимных прав и обязанностей между ними, остается актуальным. Вопросы отцовства могут разрешаться как во внесудебном, так и в судебном порядке, который регламентирован ст. 57 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. Как показывает практика, в большинстве случаев регистрация установления отцовства происходит на основании совместного заявления родителей (добровольное установление отцовства).

Безусловно, добровольное признание отцовства более соответствует интересам отца, ребенка и матери по сравнению с установлением отцовства по решению суда. При установлении отцовства в добровольном порядке имеет значение как воля отца, так и воля матери. Препятствием для этого не служит состояние отца или матери ребенка в зарегистрированном браке с другим лицом. Следует сказать, что при состоянии в браке отца ребенка согласие его супруги на установление отцовства не требуется. Если же мать состоит в браке с другим лицом, установление отцовства возможно на основании совместного заявления отца и матери об установлении отцовства и заявления мужа матери о том, что он не является отцом ребенка, поданных в загс. Установление отцовства по совместному заявлению родителей может быть совершено как с одновременной регистрацией рождения ребенка, так и после нее.

Установление отцовства регистрируется по месту жительства одного из родителей, по месту вынесения решения суда либо по месту регистрации рождения ребенка. Для совершения данной административной процедуры граждане представляют сов-местное заявление или решение суда, а также паспорта или иные документы, удостоверяющие личность родителей. Если регистрация рождения была произведена ранее, представляется свидетельство о рождении ребенка для замены его новым. Свидетельство об установлении отцовства выдается бесплатно, без взимания государственной пошлины. Процедура регистрации установления отцовства производится в двухдневный срок, при одновременной торжественной регистрации рождения и регистрации установления отцовства – в трехдневный, при одновременной регистрации рождения, установления отцовства и заключения брака – в день регистрации заключения брака, при подаче совместного заявления до рождения ребенка – в день регистрации рождения, а в случае запроса сведений и (или) документов от других государственных органов, иных организаций – в течение одного месяца.

Так, при регистрации установления отцовства по совместному заявлению родителей ребенку может быть присвоена как фамилия отца, так и матери, т.е. по соглашению, а при отсутствии согласия – по указанию органа опеки и попечительства. В документ, удостоверяющий личность отца ребенка, с его согласия вносятся сведения о ребенке. При установлении отцовства по решению суда ребенку присваиваются фамилия и отчество, указанные в решении. С учетом сложившейся в органах загса практики в случае, если в решении суда не указаны присвоенные фамилия и отчество, они не меняются.

Установление отцовства возможно и в отношении совершеннолетнего лица, однако допускается только с его согласия, о чем им подается письменное заявление, в котором должно быть указано, желает ли он принять фамилию отца или оставить свою прежнюю.

– А если все же родители не смогли договориться между собой?



– Если решить вопрос об установлении отцовства мирным путем не получилось, на помощь придет суд. Установление отцовства в судебном порядке производится по заявлению одного из родителей или опекуна, попечителя ребенка, а также самого ребенка по достижении им совершеннолетия. Как правило, дела об установлении отцовства рассматриваются судами в порядке искового производства. Исковая давность на требования об установлении отцовства не распространяется.

Судебный порядок установления отцовства означает принудительное осуществление права родившегося вне брака ребенка на установление отцовства. Это право несовершеннолетнего ввиду отсутствия у него дееспособности осуществляется его законными представителями. Как правило, матерью. Если она недееспособна, то иск может быть предъявлен опекуном (попечителем) ребенка. Как показывает практика, иски об установлении отцовства отцами предъявляются редко. Это объясняется тем, что, с одной стороны, женщины очень редко отказываются от установления отцовства в загсе, если мужчина добровольно готов это сделать, а с другой – некоторые отцы не хотят обременять себя обязанностями по воспитанию и содержанию детей.

Доказательствами признания ответчиком отцовства могут быть любые фактические данные, признанные судом достоверными (письма, телеграммы, фотографии, анкеты, заявления в различные инстанции), другие его действия, свидетельствующие о том, что он признавал себя отцом ребенка, а также показания свидетелей.

Особую роль в установлении отцовства занимают заключения судебно-медицинской и генно-дактилоскопической экспертиз. Анализ ДНК принимается в суде как доказательство лишь в случае, если суд сам сделал запрос по установлению отцовства при помощи ДНК-экспертизы.

Регистрация установления отцовства на основании решения суда об установлении данного факта осуществляется на основании письменного заявления заинтересованного лица при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельства о рождении ребенка и копии решения суда об установлении факта отцовства. Процедура производится бесплатно в те же сроки, что и регистрация установления отцовства на основании совместного заявления родителей. Ребенку присваивается фамилия и отчество, указанные в решении суда.

Признать установление отцовства недействительным возможно только в том случае, если суд установит, что заявление об установлении отцовства подано им под влиянием угроз, насилия либо в состоянии, когда гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими. К одному из оснований признания записи акта об установлении отцовства недействительной также можно отнести и факт того, что мужчина введен в заблуждение матерью ребенка, т.е. подача заявления об установлении отцовства была совершена под влиянием обмана.

Запись о родителях в судебном порядке вправе оспорить: лицо, записанное в книге записей актов о рождении в качестве отца или матери ребенка; лицо, требующее признания его родителем ребенка в случае, если в книге записей актов о рождении в этом качестве записано другое лицо; опекун, попечитель ребенка или ребенок, достигший совершеннолетия. Указанные лица вправе оспорить произведенную запись в течение одного года с того времени, когда им стало или должно было стать известным о произведенной записи либо об обстоятельствах, исключающих факт отцовства или материнства. Если к этому времени лицо, записанное отцом или матерью ребенка, являлось несовершеннолетним, годичный срок исчисляется со дня достижения им восемнадцати лет.

Требование лица, записанного отцом ребенка на основании ч. 2 ст. 54 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, об оспаривании отцовства не может быть удовлетворено, если в момент записи этому лицу было известно, что оно фактически не является отцом ребенка.

Следует знать, что при регистрации установления отцовства на основании совместного заявления родителей или по решению суда дети имеют те же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, что и дети, родившиеся от лиц, состоявших в браке между собой.

– Ирина Владимировна, спасибо за исчерпывающий ответ.

Беседовала

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из архива

редакции