В Беларуси кукурузу на зерно убрали с 16% площадей. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

На утро, 12 октября, зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в Беларуси убраны на 2,215 млн га, что составляет 89,7% от плана. В Брестской области убрано 92,6% площадей (372,4 тыс. га), Витебской — 98,6% (352,5 тыс. га), Гомельской — 86,5% (361,1 тыс. га), Гродненской — 89,8% (319,6 тыс. га), Минской — 86,8% (469,2 тыс. га), Могилевской — 86,2% (341 тыс. га). Всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 8,337 млн т зерна.

Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 48,1 тыс. га (16%), намолотили 347 тыс. т при средней урожайности 72,1 ц/га.

Сахарная свекла убрана на площади 43,7 тыс. га, что составляет 46,7% к плану. Картофель убрали с 19,3 тыс. га площадей, или 74,1% от запланированного. Другие овощи убраны с 3,8 тыс. га площадей — это 56,2% от плана.

Кукурузу на силос и зеленый корм убрали с 671,3 тыс. га, или 72,2% от запланированной площади.

Озимые зерновые на зерно посеяны на 1,32 млн га, что составляет 86,1% от плана.