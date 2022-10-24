В Беларуси убрали картофель на 93,9% площадей. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в Беларуси убраны на 2,283 млн га, что составляет 93,5% от плана. В Брестской области убрано 97,1% площадей (387,8 тыс. га), Витебской — 99,1% (354,9 тыс. га), Гомельской — 92,6% (371 тыс. га), Гродненской — 94% (333,7 тыс. га), Минской — 90,7% (488,7 тыс. га), Могилевской — 89% (347,1 тыс. га). Всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 8,817 млн т зерна.

Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 114,8 тыс. га (42,2%), намолотили 804,1 тыс. т при средней урожайности 70,1 ц/га.

Сахарная свекла убрана на площади 63,5 тыс. га, что составляет 68% к плану. Картофель убрали с 24,4 тыс. га площадей, или 93,9% от запланированного. Другие овощи убраны с 4,55 тыс. га площадей — это 67,6% от плана.

Кукурузу на силос и зеленый корм убрали с 843,5 тыс. га, или 88% от запланированной площади.

Озимые зерновые на зерно посеяны на 1,47 млн га, что составляет 96% от плана.

БелТА