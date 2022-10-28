На 28 октября кукуруза на зерно в стране убрана с 47 процентов площадей. Намолочено свыше 900 тысяч тонн. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.



Средняя урожайность составляет 70 центнеров с гектара против 76 год назад. Но учитывая, что нынче под кукурузу на зерно отведено больше площадей, чем в 2021-м, валовой сбор ожидается выше прошлогоднего.

Общий урожай всего зерна с учетом колосовых и зернобобовых уже составил 8 миллионов 916 тысяч тонн. К концу недели будет взят 9-миллионный рубеж. А с учетом того, что намолочено более 900 тысяч тонн рапса, страна приблизится к 10 миллионам тонн валового сбора. После обмолота всей кукурузы эта цифра возрастет почти до 11 миллионов.

Убрано 75 процентов сахарной свеклы. Накопано более 3 миллионов тонн сладкого корня. Общий урожай этой культуры ожидается 4,4 миллиона тонн против 3,9 миллиона в прошлом году.

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