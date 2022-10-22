Казалось бы, после обнаружения сразу 16 артиллерийских снарядов лесной массив недалеко от райцентра мог бы считаться безопасным местом, но не тут-то было. Ровно через неделю в том же лесу обнаружили очередной снаряд, в два раза больше предыдущих, в чем «Авангард» убедился воочию.

Для начала следует упомянуть, что с момента обнаружения артиллерийского снаряда, а точнее, поступления информации о нем в правоохранительные органы, объект заключается под охрану в целях безопасности. До приезда специалистов по разминированию из воинской части сотрудники милиции дежурят на месте обнаружения боеприпаса.

Вместе с начальником группы призыва на военную службу районного военного комиссариата Сергеем Пликусом отправляемся на место обнаружения снаряда. По дороге он нам рассказал, что боеприпасы оказываются на поверхности из-за черных копателей, охотящихся на латунные пояски, расположенные на опасном предмете. Люди сбивают добычу и оставляют снаряды, тем самым подвергая огромной опасности всех посетителей леса.

На специализированной машине прибывает группа по разминированию. Специалисты внимательно проверяют близлежащую местность металлоискателями на наличие других боеприпасов и приступают к делу: крайне осторожно поднимают снаряд из ямы и помещают его в машину в специализированный ящик. К слову, вес опасной находки более 100 кг.

При утилизации такого объекта большее количество времени занимает именно подготовка: снаряд необходимо поместить в вырытую яму, подложить к нему детонатор и тротиловые шашки, их количество зависит от массы боеприпаса. Затем проводится электрическая линия на безопасное для подрывников расстояние. После тщательной подготовки и проверки на детонатор подается электрический сигнал – и снаряд взрывается.

Начальник подвижной группы разминирования старший лейтенант Александр КУХАРЕНКО рассказал «Авангарду» об особенностях своей работы:



– Мы дислоцируемся в Речице, а работаем по срочным заявкам по всей Гомельской области, также проводим сплошные очистки местности и районов. Количество заявок зависит от сезона: сейчас их много, порядка 3-4 в день, так как в лесу немало грибников, а на полях идет уборочная кампания. По количеству заявок лидируют места ожесточенных боев – Ветковский и Гомельский районы.

Пользуясь случаем, хочу напомнить, что при обнаружении снарядов жителям Буда-Кошелевского района следует обращаться в РОВД. Ведь большая часть найденных боеприпасов оказывается взрывоопасной, а со временем их непредсказуемость лишь возрастает. Признаюсь, в работе присутствует страх, но, помимо этого, есть и живой интерес. За мою практику встречались даже случаи обнаружения снарядов Первой мировой войны.

Алина ЮРИНСКАЯ

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