10 октября в 15-42 на центр оперативного управления районного отдела по ЧС поступило сообщение о загорании кормоуборочного комбайна КВК-800 «ПАЛЕССЕ» около д.Михалевка Буда-Кошелевского района.
Пожар начался на поле во время уборки кукурузы. До прибытия спасателей комбайнер с помощью огнетушителей пытался справиться с возгоранием, однако ликвидировать пожар удалось только прибывшим на место пожара спасателям. В результате пожара поврежден моторный отсек, кабина и колесо комбайна. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
В целях предупреждения пожаров и загораний зерноуборочной техники, необходимо проводить следующие пожарно-профилактические мероприятия:
- постоянно следить за техническим состоянием машин и механизмов;
- тщательно отрегулировать системы зажигания и питания, не допускать перегрева коллектора и выброса пламени из выхлопной трубы;
- своевременно устранять подтекания топлива и масла в системах питания, смазки и в соединениях гидравлики;
- не допускать расположения электропроводов и топливопроводов в непосредственной близости от нагретых частей и в местах, где на них возможно попадание топлива и масла;
- аккумуляторные батареи размещать в отсеке или контейнере, исключающем попадание на них соломистых продуктов и токопроводящих материалов;
- в аккумуляторном отсеке не допускать хранение инструмента и других предметов;
- замену сгоревших плавких вставок предохранителей производить только стандартными вставками;
- по окончании работы обязательно обесточить электропитание выключателем массы.