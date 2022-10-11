10 октября в 15-42 на центр оперативного управления районного отдела по ЧС поступило сообщение о загорании кормоуборочного комбайна КВК-800 «ПАЛЕССЕ» около д.Михалевка Буда-Кошелевского района.

Пожар начался на поле во время уборки кукурузы. До прибытия спасателей комбайнер с помощью огнетушителей пытался справиться с возгоранием, однако ликвидировать пожар удалось только прибывшим на место пожара спасателям. В результате пожара поврежден моторный отсек, кабина и колесо комбайна. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В целях предупреждения пожаров и загораний зерноуборочной техники, необходимо проводить следующие пожарно-профилактические мероприятия: