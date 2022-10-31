ДТП произошло в воскресенье в середине дня. Трактор, который, как выяснится, был самостоятельно собран, двигался из деревни Пенчин в направлении деревни Морозовичи.

Им управлял 18-летний тракторист, у которого не было водительского удостоверения.

-По предварительной информации, молодой человек отвлекся во время движения. Машина съехала в кювет, где опрокинулась. Водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы,— рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

Проводится расследование.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

СБ