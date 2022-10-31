В Гомельской области и Буда-Кошелевском районе районе проходит комплекс дополнительных мер по предупреждению противоправного поведения граждан.

С 26 октября по 7 ноября текущего года по инициативе МВД на территории Республики Беларусь проводится основной этап комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан.

В проведении мероприятий, совместно с сотрудниками ОВД, принимают участие работники учреждений здравоохранения и образования, подразделений МЧС, ТЦСОН, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.