Зачем будакошелевцев вызывают в военные комиссариаты, «Авангард» узнал из первых уст.

В Беларуси создана и действует система учета военнообязанных граждан, стоящих на воинском учете, рассказал военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв. По его словам, учет ведется в местных органах власти, на предприятиях, в военных комиссариатах. Для того, чтобы данные о гражданине были точными, требуется проведение сверок. В их ходе уточняется место работы и проживания гражданина, а также состояние его здоровья.

– Данная сверка может проводиться как путем изучения документов на данного гражданина, так и путем вызова его в местные исполнительные органы власти, на предприятия в кадровый орган или в военный комиссариат, – рассказал Владимир Сергеевич.

Он также обратил внимание, что на данный момент в Беларуси проходит плановая работа по сверке учетных данных граждан республики. Отличительная черта мероприятия этого года – одновременный вызов большего, чем обычно, количества военнообязанных. Это делается для выполнения поручения до конца года.

– Поводов для беспокойства нет. Фейковая информация, распространяемая в интернет-ресурсах о мобилизации в республике, не имеет оснований.

Военнообязанные после уточнения учетных данных убывают к местам проживания. Мероприятия мобилизации в республике не проводятся, – заверил военный комиссар.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото из архива

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