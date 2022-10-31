Сейчас «письмо счастья» может прийти не только за нарушение правил дорожного движения, которое было снято камерой видеофиксации. Это может случиться и с тем, кто своевременно не прошёл техосмотр.

– По информации руководства СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», в настоящее время вышеуказанные специализированные технические средства начали осуществлять контроль не только скоростного режима, но и наличия разрешения транспортных средств к участию в дорожном движении, – отметил в интервью «ТРК Гомель» ведущий инженер управления организаций государственного технического осмотра УП «Белтехосмотр» Александр Никитиенко.