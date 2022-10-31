Сейчас «письмо счастья» может прийти не только за нарушение правил дорожного движения, которое было снято камерой видеофиксации. Это может случиться и с тем, кто своевременно не прошёл техосмотр.
– По информации руководства СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», в настоящее время вышеуказанные специализированные технические средства начали осуществлять контроль не только скоростного режима, но и наличия разрешения транспортных средств к участию в дорожном движении, – отметил в интервью «ТРК Гомель» ведущий инженер управления организаций государственного технического осмотра УП «Белтехосмотр» Александр Никитиенко.
Специалист уточнил, что в последние дни автовладельцы начали активнее проходить гостехосмотр. В среднем поток увеличился на 150-200 машин в день.
Напомним, управление транспортным средством без допуска к участию в дорожном движении, если собственником такого средства является физическое лицо, влечёт наложение штрафа в размере до трёх базовых величин. Для юрлиц и ИП штраф может доходить до 10 базовых.
В условиях резкого увеличения спроса, на техосмотр лучше предварительно записаться на сайте «Белтехосмотра».
Дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность владельцев транспортных средств за правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта, вступили в законную силу в марте 2022 года.