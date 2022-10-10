В Гомельской области с 10 по 16 октября 2022 года проходит «Неделя нулевого травматизма».

Цель данного мероприятия – обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочих местах, предотвращение случаев на производстве (недопущение ни одного случая травмирования в этот период) путем оперативного выявления нарушений норм охраны труда и применения мер по их устранению.

В этот период будут организованы территориальные Дни охраны труда, семинары, прямые телефонные линии и публикации в средствах массовой информации по актуальным вопросам выполнения требований законодательства об охране труда, дополнительные выезды территориальных мобильных групп.

Отдельные районы будут посещены областной рейдовой группой, в состав которой включены специалисты структурных подразделений Гомельского облисполкома, представители контролирующих (надзорных) органов.