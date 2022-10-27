Масштабное мероприятие организовано республиканским общественным объединением «Патриоты Беларуси» при поддержке федерации профсоюзов Беларуси.

Акция стартовала в Полоцке 12 сентября и пройдёт по всем районам Беларуси.

Ее цель – показать, что единство – это не только сплоченность по политическим взглядам, но и интерес к историческим событиям, которыми гордятся белорусы, а также участие в многочисленных культурных, патриотических, духовных мероприятиях и акциях созидательного характера. kalinkovichi_news_official

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