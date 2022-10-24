В период осенних каникул с 31 октября по 7 ноября в районе проводится профилактическая акция «Организуй свой досуг», направленная на предупреждение травматизма и гибели детей от внешних причин.

Во время каникул не все родители имеют возможности организовать досуг для своих детей. Такие ребята большую часть времени предоставлены сами себе. В это время взрослым следует задуматься над тем, как ребёнок проводит досуг во время каникул и провести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения и поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.

Самое главное правило, когда ребенок остается один в квартире, звучит следующим образом: всё, что ребёнку нельзя брать, должно быть недоступно! Необходимо исключить в квартире малейшую возможность возгорания, потопа, и прочих происшествий.

Уходя из дома, уберите в недоступное для детей место спички и зажигалки. Храните в недоступных для детей местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, спирт и др.), а также бенгальские огни, хлопушки и свечки. Объясните детям, что шалость с огнем опасна для их жизни. Научите ребенка правильному поведению в случае возникновения пожара. При пожаре нужно сразу звонить в службу спасения на «101». Необходимо написать на видном месте номера телефонов, по которым ребенок сможет быстро связаться с вами или службами экстренной помощи (милиция, скорая помощь, пожарная охрана).

Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а также о том, как вести себя в случае возгорания или задымления. В случае пожара, если есть возможность, необходимо сразу же покинуть квартиру и стучаться к соседям, которые могут вызвать по телефону пожарных. Если дым проникает с лестничной площадки, то ни в коем случае нельзя открывать дверь, надо позвонить взрослым, или выйти на балкон и криками привлечь внимание прохожих.

Детей очень привлекают электрические шнуры и розетки. Спрятать болтающиеся электрошнуры и установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно напоминать ребёнку об опасности, которую они представляют и постепенно обучить его правильному обращению с электроприборами.

Постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила безопасного поведения. Устраивайте маленькие экзамены, вместе разбирайте ошибки.

Общие правила поведения во время каникул

Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил безопасности во время отдыха. Иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями.

Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным местам, а также расскажите ему о правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних. Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически запрещается играть вблизи проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные места. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по которым может возникнуть пожар, и его последствия. Играя со спичками, ребенок не понимает, каким страшным бедствием является пожар. Не разрешайте разжигать детям печи, включать электрические приборы, объясните им, что шалость с огнем опасна для их жизни. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами. Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут. Расскажите о том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на улице. Правила безопасности в быту.Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также должны позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п. хранились в недоступных для ребёнка местах. Правила безопасности на водоемах. Объясните своему ребенку, что приближаться к водоемам в отсутствие взрослых крайне опасно!

6.Алкоголь, табак, наркотики – высокая степень опасности!

Напомните детям, что употребление алкоголя, табака, наркотических и психотропных веществ в любых количествах может навсегда подорвать их здоровье и даже лишить жизни!

Практические советы

Убедитесь, что ваши дети знают телефон милиции, скорой помощи, пожарной службы, адрес. Отрепетируйте, как нужно разговаривать с дежурным, чтобы в нужный момент ребенок не растерялся.

2.Всегда знайте, где ваши дети, и они пусть всегда знают, где вы.

3.Научите ребенка в случае, если он потерялся, ждать вас в том месте, где вы расстались, и никуда не уходить ни с кем, ни под каким предлогом.

5.Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего ребенка, а также телефоны (рабочие и мобильные) их родителей.

6.Никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже если вам кажется, что они мнимые.

7.Убедите ребенка, что вы всегда придете на помощь, что бы ни произошло.

На базе районной поликлиники можно получить анонимную консультацию врача-нарколога по телефону 7-11-37 ежедневно с 8.00 до 16.00, в субботу с 8.00 до 14.00 или же обратиться в кабинет № 43.

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых.

Пожалуйста, сделайте всё, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, отдых не был омрачён.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»