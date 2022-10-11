Такая возможность им предоставилась в рамках встречи с руководителями предприятий и организаций сельсовета. В мероприятии приняла участие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова.

5 молодых специалистов второй месяц как вступили в ряды работников сельхозпредприятия ОАО «Юбилейный-Агро», Буда-Люшевской школы и ФАПа. Впечатления – положительные, признаются новоиспеченные работники, разве что практика и теория сильно отличаются. Но это не проблема, если есть к кому обратиться за помощью. К молодым специалистам прикреплены работники, которые помогают освоиться.

Председатель Липиничского сельисполкома Светлана Хамлюк рассказала об инфраструктуре сельсовета и района, чем можно заняться в свободное время. Людмила Адамовна призвала молодых людей обращаться с любыми вопросами и предложениями.

«Мы будем рады вас видеть и слышать. На территории сельсовета идеологи примут и донесут всю вашу информацию к сведению. В райисполкоме отдел, который с вами непосредственно работает, – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи», – подчеркнула Людмила Кураликова.

Алина ЮРИНСКАЯ

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