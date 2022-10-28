Гомельщину на форуме представляют 27 корреспондентов районных, городских и областных медиа. Среди делегатов – Виктория Трухан, корреспондент социально-экономического отдела «Гомельскай праўды».

– Всё плохое, что говорят о молодёжи, – ерунда. Молодёжь читающая и мыслящая, патриотичная. Я бы просил вас не забывать о традиционных СМИ и фокусироваться только на интернет-средах. В эпоху инфраструктурных войн нельзя исключать тот факт, что в будущем доступа к глобальной Сети может и не быть, – заметил в своем выступлении министр информации Владимир Перцов. – Наша главная цель – сделать региональные СМИ единой действенной эффективной медиасистемой. Желаю вам быть заметными и замеченными.

Программа встречи насыщенная, спикеры – ведущие журналисты республиканских и столичных СМИ, известные блогеры и политологи – Игорь Тур, Вадим Гигин, Андрей Муковозчик. Темы выступлений – информационная война, свобода слова, гражданская позиция журналиста в современных условиях. Говорить будут также о личном бренде в СМИ, социальных сетях. Слово дадут и районным газетам. Опытом поделится в том числе Ирина Палубец, главный редактор буда-кошелевской районки «Авангард».

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