График работы «прямой телефонной линии» в рамках мероприятий
приуроченных ко Дню матери

Дата проведения: 13 октября 2022 года

Должность, фамилия, собственное имя, отчество
Тематика «прямой телефонной линии»		 Время работы прямой телефонной линии Номер телефона
Заместитель председателя комитета

Федорович

Андрей Николаевич

Вопросы социального обслуживания семей, воспитывающих детей

 13.10.2022 г.

09.00-10.00

 50-93-64
Заместитель начальника управления социальной поддержки населения

Агеева

Вера Ивановна

Вопросы предоставления государственной адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей

 13.10.2022 г.

10.00-11.00

 50-91-73
Главный специалист управления социальной поддержки населения

Чернышова

Анна Геннадиевна Вопросы назначения и досрочного использования семейного капитала, выдачи удостоверения многодетной семьи

 13.10.2022 г.

11.00-12.00

 50-93-46
Начальник управления пенсионного обеспечения Мустафина

Наталья Ивановна

Вопросы назначения государственных пособий семьям, воспитывающим детей

 13.10.2022 г.

12.00-13.00

 50-93-21