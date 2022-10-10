График работы «прямой телефонной линии» в рамках мероприятий
приуроченных ко Дню матери
Дата проведения: 13 октября 2022 года
|Должность, фамилия, собственное имя, отчество
Тематика «прямой телефонной линии»
|Время работы прямой телефонной линии
|Номер телефона
|Заместитель председателя комитета
Федорович
Андрей Николаевич
Вопросы социального обслуживания семей, воспитывающих детей
|13.10.2022 г.
09.00-10.00
|50-93-64
|Заместитель начальника управления социальной поддержки населения
Агеева
Вера Ивановна
Вопросы предоставления государственной адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей
|13.10.2022 г.
10.00-11.00
|50-91-73
|Главный специалист управления социальной поддержки населения
Чернышова
Анна Геннадиевна Вопросы назначения и досрочного использования семейного капитала, выдачи удостоверения многодетной семьи
|13.10.2022 г.
11.00-12.00
|50-93-46
|Начальник управления пенсионного обеспечения Мустафина
Наталья Ивановна
Вопросы назначения государственных пособий семьям, воспитывающим детей
|13.10.2022 г.
12.00-13.00
|50-93-21