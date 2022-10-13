Выбор предприятия неслучаен: в конце лета в цеху вторичной переработки отходов произошел несчастный случай с тяжелым исходом. Работница предприятия проходила вдоль защитного кожуха привода ременной передачи сырьевого вентилятора, неся в руке пустой контейнер с загрузочной линии. Во время ее движения под вращающийся привод сырьевого вентилятора попала шлея контейнера, в результате чего потерпевшая упала с высоты собственного роста на защитный кожух привода ременной передачи сырьевого вентилятора и получила серьезную травму шейного позвонка.

Причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшей трудовой дисциплины и требований инструкции по охране труда. Это смогли доказать и камеры видеонаблюдения.

Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности СП «АМИПАК»-ОАО Валентина Жукова ознакомила участников выездного совещания с организацией труда на предприятии, начальник отдела занятости и социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Адашкевич проинформировала о результатах работы мобильной группы за 9 месяцев текущего года, общественный инспектор по охране труда районного объединения профсоюзов Владислав Шестопалов рассказал об осуществлении общественного контроля по охране труда за текущий период года.

В районном Дне охраны труда приняли участие начальник управления по труду, занятости и социальной защиты райисполкома Вера Савельева, начальник отдела занятости и социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Адашкевич, идеологи, инженеры по охране труда предприятий района и представители районных служб.

Подводя итоги районного Дня охраны труда, Вера Петровна в очередной раз акцентировала внимание на неукоснительном соблюдении правил охраны труда всеми работниками организации: «Одним из принципов нулевого травматизма является ответственность руководителей и каждого работника за безопасность и соблюдение требований по охране труда».

Алина ЮРИНСКАЯ

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