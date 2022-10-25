Госстандарт разъяснил вопросы отнесения продукции к новым потребительским товарам, сообщает БелТА.

Является ли выпускаемая продукция новым потребительским товаром, ее производитель определяет самостоятельно.

В соответствии с подпунктом 3.4 п.3 постановления Совета Министров №713 «О системе регулирования цен» под новыми потребительскими товарами понимается новая продукция, впервые произведенная изготовителем и не имеющая аналогов на территории Беларуси, а также новый вид продукции, которая уже производилась ранее изготовителем, но получившая новое обозначение или новое определение (наименование), которая подвергалась значительной степени технологических изменений.

При этом новое обозначение или новое определение (наименование) обусловлено значительной степенью усовершенствования или модификацией свойств, параметров, признаков или характеристик продукции; измененной областью применения; новым или в значительной степени отличающимся (не менее чем на 30% по сравнению с ранее выпускавшейся продукцией) составом применяемых материалов или компонентов.

Если, например, предприятие изготавливало только обувь и начало выпускать сумки, то сумки именно для этого предприятия будут новой продукцией. Или если, к примеру, организация изготавливала тарелки столовые размером 225 мм из стекла, а затем стала выпускать тарелки столовые размером 225 мм из металла.

При определении новой продукции, не имеющей аналогов на территории Беларуси, рекомендуется воспользоваться доступными информационными ресурсами, содержащими сведения о выпускаемой продукции, — порталами «Качество.бел», export.by и другими.

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