Депутат Палаты представителей проверил цены в буда-кошелевских магазинах

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай васильков в пятницу, 14 октября, посетил объекты торговли в Буда-Кошелеве с целью провести мониторинг цен на социально значимые товары.

В магазине «Евроопт» по ул. Головачева П.Я. и «Никита» по ул. 50 лет Октября Николай Андреевич вместе с заведующими промониторил цены на социально значимые товары.

По итогам мониторинга парламентарий отметил, что цены сохраняются на прежнем уровне:

– Депутаты Палаты представителей постоянно проводят мониторинг цен. Данная работа направлена на то, чтобы защитить потребителей от необоснованного повышения цен и контролировать ценовую политику в торговом секторе.