В Центре помощи «Вера» открыты шесть благотворительных сборов для тяжелобольных детей из Минска, Могилева и Кобрина. Кому-то необходима новая коляска, кому-то проведение лабораторных исследований, а одной из девочек нужна операция. Всего требуется собрать более 140 000 бел. рублей.

Для 15-летней Дарьи Потаповой из Минска собрано уже почти 90% от необходимой суммы. Даше нужна специализированная коляска. У девушки ДЦП и сопутствующие заболевания. Она не ходит и не говорит. А из дома родители вынуждены выносить на руках. Чтобы бывать на прогулках и на занятиях по любимой иппотерапии Даше необходимо специализированное кресло-коляска Hoggi с принадлежностями (Bingo Evolution) с дополнительной комплектацией стоимостью 16 319 бел. рублей. У родителей много средств уходит на лечение и реабилитацию дочки, поэтому они обратились за помощью в «Веру». Остаток по сбору составляет 1 836 бел. рублей.

Киру Пунько из Кобрина называют самым улыбчивым ребенком города. Веселая и жизнерадостная девочка любит общение и прогулки. К сожалению, Кира не ходит и почти не говорит. Она родилась здоровым ребенком, но на плановом УЗИ в возрасте 2,5 месяца у девочки обнаружили расширенные боковые желудочки головного мозга. Вскоре ей выставили диагноз ДЦП. С тех пор продолжается каждодневный тяжелый труд по реабилитации и восстановлению ребенка. На это уходит много средств. Чтобы бывать на прогулках, добираться на реабилитацию Кире нужна новая коляска, самостоятельно приобрести ее мама девочки не может. Необходимая модель – кресло-коляска для детей с ДЦП Ulises Evo c дополнительной комплектацией стоит 6 875 бел. рублей. Уже собрано 61% от этой суммы. Остаток по сбору составляет 2 658 бел. рубля.

Коляска активного типа необходима 16-летней Ане Золотарь из Минска. Девочка родилась с пороком – Spina Bifida и мелиоцеле. Если говорить проще, у Ани не срослись семь позвонков пояснично-крестцового отдела и образовалась огромная грыжа. Порок привел к параличу ног, нарушению функций тазовых органов, а хуже всего то, что у Ани началась вторичная гидроцефалия. Первые месяцы жизни девочка провела в реанимации, а к 5 годам она перенесла 15 операций. Шунтирование дало результат. Аня стала развиваться. В 7 лет она поступила в общеобразовательную школу, с успехом окончила 9 классов. А от других учеников отличалась лишь тем, что не могла ходить. Чтобы самостоятельно добираться на учебу, встречаться с друзьями, бывать в любимых местах девушке нужна коляска активного типа. Необходимая Ане модель – коляска активного типа S 5000 Ortonica – стоит 5 300 белорусских рублей. Для многодетной семьи это большая сумма, поэтому они обратились за помощью в Центр «Вера». Сейчас остаток по сбору составляет 4 274 бел. рубля.

Помочь с приобретением коляски также нужно 12-летнему Арсению Пенкрату из Минска. Он появился на свет весом в 850 гр., 40 дней провел на аппарате искусственной вентиляции лёгких и зондовом кормлении. Ребенку давали мизерные шансы на жизнь, но большинство страшных прогнозов не сбылись. У Аресения ДЦП, он видит, слышит, понимает обращенную речь, может выразить свои эмоции и желания, но мальчик не ходит. Он обучается на дому, очень любит рассматривать книги, смотреть мультфильмы, выходить на прогулки. А еще Арсений увлекся лошадьми, посещает занятия по иппотерапии. Сейчас подросток начал активно расти. Коляска, которой Арсений пользовался много лет, стала ему мала. Мама воспитывает ребенка одна, поэтому самостоятельно приобрести новый транспорт не может. Нужная модель – кресло-коляска инвалидная «Hoggi» с принадлежностями (Bingo Evolution) – стоит 17 236 бел. рублей. Остаток по сбору составляет 8 115 бел. рублей.

Без дорогостоящих анализов невозможно продолжить лечение 12-летнего Толи Кочанова из Минска. С виду это обычный подросток, активный и подвижный мальчишка, который любит кататься на велосипеде, роликах и горных лыжах. В 5-летнем возрасте ему поставили диагноз «аутизм». Принять ситуацию было тяжело, но мама мальчика не сдалась. Реабилитация дала результат. Толя научился читать и писать, ходит уже в пятый класс вспомогательной школы. Радует, что он уже начинает общаться со сверстниками, хотя речь у мальчика пока нечеткая. Успехи нужно закреплять, эффективным может оказаться и медицинское лечение, но для этого необходимо сдать ряд дорогостоящих лабораторных анализов. Результаты помогут выработать протокол по лечению нейровоспаления. Стоимость лабораторных исследований составляет 1025 бел. рублей. Мама Толи воспитывает ребенка одна, оплатить самостоятельно анализы не может. Часть суммы уже собрана, остаток по сбору составляет 901 бел.рублей.

Лиза Пухальская из Могилева родилась без ушек и со специфической формой лица. Ее необычная внешность часто становится причиной того, что другие дети сторонятся ее и не хотят дружить и играть. У семилетней девочки очень редкое генетическое заболевание – врожденное нарушение развития черепно-лицевой области, связанное с различными дефектами головы и шеи. Несколько лет родители занимаются восстановлением у ребенка слуха и исправлением эстетического дефекта лица и ушек. Помочь Лизе смогли американские специалисты. В феврале 2022 года ребенку провели одномоментную реконструктивно-восстановительную операцию. Врачи имплантировали Лизе аппараты костной проводимости слуха с обеих сторон и сделали правое ушко. Следующую операцию по восстановлению уже левого ушка девочке необходимо провести до конца года. Чтобы это стало возможным, нужно собрать еще около 125 000 бел. рублей.

Поможем детям вместе!