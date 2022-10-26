В рамках осенней кампании по озеленению «Вместе за чистую и зеленую страну» и экологической акции «Дерево героя» в Беларуси проведут единый день озеленения. Подключатся к ней экологи и волонтеры со всех регионов страны.



В Год исторической памяти подобные акции приобрели особый смысл, ведь деревья всегда считались символом продолжения жизни – это единение предков и потомков, надежд будущего и памяти прошлого.

Гомельщина традиционно поддерживает экологические активности. День озеленения в эту субботу не стал исключением, его проведут во всех районах области. Присоединиться предлагают всем желающим. Для этого нужно обратиться в любой территориальный орган Минприроды (комитет либо инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды). Специалисты проконсультируют добровольцев, организуют посадки древесно-кустарниковой растительности. Участников обеспечат посадочным материалом и инвентарем.

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