На неделе стартовала республиканская акция «За безопасность вместе» по предупреждению пожаров и гибели людей от них в осенне-зимний период. Совместно с сотрудниками Буда-Кошелевского РОЧС «Авангард» отправился на улицы города, чтобы узнать, насколько наши земляки готовы к отопительному сезону, помнят ли единый номер службы спасения и есть ли в их доме нерушимые правила безопасности.

Николай ФИЛИПЕНКО,

пенсионер:

– 9 лет я отработал в профессиональной пожарной охране, а по профессии являюсь печником, поэтому правила ухода за печью знаю наизусть. Два раза в год обязательно прочищаю дымоходы, колодцы. Внимательно слежу за тем, чтобы на поверхности не было трещин, всегда был прибит притопочный лист, топку заканчиваю за 3 часа до сна. И, конечно же, не использую горюче-смазочный материал для розжига печи.

Юлия ИСАЧЕНКО,

в декретном отпуске:

– Из-за неосторожного обращения с огнем погиб мой родственник, поэтому в моей семье все очень внимательно относятся к эксплуатации печи и электроприборов. В доме в двух детских комнатах установлены пожарные извещатели. В первую очередь потому, что я боюсь за своих детей. А прибор подаст звуковой сигнал, как только в комнатах появится дым, и мы проснемся даже ночью. Нельзя забывать, что перед установкой АПИ нужно проверить: нажать на кнопку и дождаться звукового сигнала.

Василий КАРПОВИЧ,

водитель РУП «Белоруснефть-Особино»:

– Правилами безопасности стараюсь не пренебрегать. Знаю, что не рекомендуется курить в квартире или жилом доме, особенно в постели, рядом с электроприборами и печью. Также не стоит выбрасывать окурок непотушенным. Чтобы себя обезопасить, в моем доме установлен автономный пожарный извещатель.

Уважаемые жители, спешим напомнить единые номера служб спасения – 101 и 112.

Алина ЮРИНСКАЯ, фото автора